Ради недвижимости за рубежом наплевали на Путина: Депутаты показали лицо

Темы дняПолитикаРади недвижимости за рубежом наплевали на Путина: Депутаты показали лицо Сторонникам национализации российского политикума, а в их числе, и президенту Владимиру Путину нанесен очередной удар.Вернуться к статье6424НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьА2Александр 24Чего уж проще. Скоро выборы. Опубликовать списки депутатов,проголосовавших,за недвижимость за рубежом и всё. Призвать людей не голосовать за них и , думается,мало кто из них пройдёт в Думу. Жаль,что Путин в этих делах нерешителен,а может и просто побаивается,а так - объявить референдум ( результат на 100% будет положительным ) и распустить эту вражескую Думу нахрен. Новых набирать уже в соответствии с законом об этой самой недвижимости. Ну,а с чиновниками какое-то уже лукавство. Любого чиновника Путин может легко уволить не за недвижимость,а за утрату доверия,но,как я говорил,наверное,побаивается.Vlad ИвановТаки возникает вопрос: есть в России власть или нет? Не может существующая власть ввести прогрессивный налог и оторвать чинодралов от иностранных кормушек: дескать мы бы всей душой и обеими руками, да вот злодейка Дума не пущает! А давайте вспомним откуда есть пошла власть нынешняя? Да оттуда же откуда нынешние сионисткие «олигархи» и их выкормыши-чиновники. Можно предположить поэтому, что власть и «олигархи» - близнецы-братья. А посмеет ли в России один брат обидеть другого? Да ни в коем разе!Владимир Афанасьевнаверное побаивается"- или рыльцо в пушку , если копнуть, его- же соратники первые помошники, пример: его пресс секретарь Песков, жена американка, дочь француженка, сын англичанин, а глава семьи в услужении главы государства и таких полно, надо самому пример подавать и своих друзей приструнить, а потом уже всё пойдёт своим чередом.Владимир Самойленкоповторюсь. де-то я уже это говорил. Пескова хто чиновником назвал? или депутатом? а уж где его новая жена рожала отпрысков, то дело пятое. а вы ишо у всех секретарш чиновничьих гражданство проверьте.Александр ПлоховДруг ты мой.такая дума,как есть- мечта власти....и государя..Они в коридоре подписывают указания управ.делами президента!Александр Плоховты.кажется едрос?Все иные написали бы: где петиция о запрете закон выпустить?Я подпишу первым!Владимир Самойленкоалё, гараж. я тебя педерастом не называл, а ты чё меня называешь? все иные могут написать всё шо угодно. даже на заборе. а там дрова. для написания всяких петицый и остальной хрени надо иметь компетенцию и понимание. и подписывать требуется осознанно, а не по правилу, ежели не едрос, то подпиши. или тебе нравится принцип, хто не скаче той москаль?ЛСЛюдмила Сорокинане надо никаких новых выбирать,дума не нужна,они только деньги народные прожирают.должны компетентные люди быть у руля,а не эти засранцы,глядишь и пенсии чуть чуть повысят.Владимир ПетросовГлупая теория.Владимир Самойленкоэто о чём? я вроде тебе ничего не писал.ВМВиктор масловГлавное, Путин сказал,а будет исполнено или нет не его дело.Путин молодец, радетель за порядок,депутаты суки, плюются.АИАндрей Ивановтоже мне радетеля нашли - Путин сказал,а будет исполнено или нет не его дело и так во всем и кому такой радетель нужен ?Валера ЮшковДепутатам и нужен.АХАлексей ХохловНе гарантирующий гарант, на Х такие гаранты нужны ?Александр Плоховцарь хороший!Боре плохие!АРАлександр РакитинВы правильно говорите - Путин внеся изменения в Конституцию полностью освободил себя от бремени властных полномочий взвалив эту ответственность на "слуг народа". Тем самым наш Президент опустил себя до уровня "говорящей головы" : он высказывает свои порой очень правильные предложения по улучшению ситуации в стране, а исполнители плевать на них хотели. Вспомните пресловутые "майские указы". И никто за это не отвечает: Президент поставил правильные задачи, чиновники хотели их реализовать, но что-то пошло не так ( вмешался коронавирус, например, или погодные условия, а еще происки проклятого Запада) и никто не виноват. И все идет по принципу : собака лает, а караван идет. Только ведь Президенту должно быть как минимум обидно выступать в роли лающей собаки, да и народу не безразлично, когда главу государства используют в таком качестве. Зато никакой ответственности за неисполненные обещания ни у Президента, ни у "слуг народа".Галина ВандышеваНадо выставить на всенародное обозрение списки всех владельцев недвижимости и вкладов за рубежом и народ должен дать оценку и решить их судьбу. Путин это сделать не может, так как там много его друзей-товарищей.Валера ЮшковА Грудинина за бывший загран счёт выперли, а сами...Александр Плоховнаивно..пока политика ведется так: недвижимость .кто ее собственник данные закрывают..И кроме Навального,к которому внушили по ТВ ненависть половине страны, никто разоблачениями не занимается..Списки...ждите..Лида ОрловаГнать всю эту думу , от них никакой пользы , законы делаю под себя , как им выгодно ...LVlidnik58 VЛазутчиков вон!Юрий DedНе будит не когда порядка в государстве пока есть двоевластие . А у нас оно есть Это госструктуры и дума . Как только в царской России появилась дума - государство перестало существовать . Сталин упразнил эту некчёмную думу . В девяностых алкаш её опять притащил . Упразднить эту некчёмную думу как враждебный элемент власти в России думающую только о своём благополучае и наживе . А законами пусть занимаются специалисты а не танцоры боксёры и остальные сёрыАлекс ВороновДвоевластие - это "немного" про другоеАлександр ПлоховДа .конечно.дедушка НЕ БудЕт..НИКОГДА...ты за монархию абсолютную или конституционную?АРАлександр РакитинДума, придуманная либералами, это всего лишь декорация, подтверждающая "воцарение истинной демократии" в России. На самом деле кроме декоративной функции, эта структура необходима в качестве инструмента формирования "нужных" законов, облегчающих грабеж государственной собственности "своими людьми" в сугубо личных интересах.Сергей МаликовДля наших "СЛУГ НАРОДА " Конституция не существует! У них своё отдельно взятое Государство! Окончательно потеряли жалкие остатки совести!!!Насырова НатальяОчередной указ или приказ президента под сукном. А законы, что дышло...Виктор Василенкоплевать они хотели на мнение народа ....MMMiner Markov...попутно и на Президента...Валера ЮшковКто же добровольно откажется от нажитого не посильным трудом?Владимир СкафтымовРазогнать Государственную Думу, точнее Гильдию Дармоедов.АРАлександр РакитинДа кто же их разгонит? Ведь они оплот демократии в России.Сергей Сарматовдействительно...РБРусский Крым Смерть бандеровцампока страной управляют барыги с повадками и нравами портовой проститутки - не быть в чести на Руси ни справедливости, ни совести, ни чести.....Владимир ПетросовСильно сказано. +++++FFaА кто, по-вашему, занимается политикой во всех странах мира? Именно те самые барыги .РБРусский Крым Смерть бандеровцаммне не важно, что и как делает кто-то и где-то, вне России. Меня очень волнует вопрос, как местная вчерашняя гопота пролезшая ныне в политики и предприниматели или просто - барыги от власти продают оптом и в розницу мою Родину и ни кто это шакалье племя не может остановить.....вернее не хочет.АРАлександр РакитинДалеко не во всех странах торгаши творят такой безпредел. Пример государственного управления экономикой демонстрирует Китай. Недавно на фоне борьбы с короновирусом местные металлурги подняли цены на металлопрокат на 6,5 %. На следующий день все владельцы этих предприятий были вызваны в ЦК, где им было предложено немедленно вернуть цены на прежний уровень "во избежании проблем". Утром следующего дня цены вернулись на прежний уровень. Показательно, что уровень инфляции в Китае чуть более 1%, а на продукты питания цены цены в этом году упали на 0,6%. Почему бы не позаимствовать китайский опыт в нашей стране?Алекс ВороновЗабавно читать призывы разогнать Думу. Прямо, как дети малые... Чем разгонять-то будете? Постами в соц.сетях? Дума - это всего лишь один из инструментов в руках правящего класса, который и есть власть. Или это кому-то ещё непонятно?Геннадий РязановНе трусы снимут ,а крестик наденут! УДОБНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ !VGVasily GolovВсе началось с депутатами от Крыма и Севастополя. Многие имеют гражданство украинское,имеют счета и недвижимость на Украине.Власти обратились за мораторием для крымчан. Законодатели обратились.Эту идею подхватили другие региональные кандидаты.Крыму можно,а москвичам или питерцам нельзя.Крашенниников сам подсуетился.VGVasily GolovПри изменении Конституции никто не принял изменение ст.6.О гражданстве.Никто не имеет права лишать гражданства.Даже изменнику,предателю,обмененного в зарубежье.Сергей Скрипаль лишен званий и наград по суду,но не лишен гражданства.Там же Березовский-Еленин.Геннадий ХрипуновТогда мы имеем право их уничтожить, ничего страшного можно сесть в тюрьму, но этого пиндоса и шакала во власти станет, а если другие не поймут, что надо жить и трудится во благо народа и страны, то и с теми можно также поступить, всех не пересажают.Александр ЛагуткинНаша Дума - это сборище высокооплачиваемых дармоедов, лоббирующих интересы монополистов и заботящихся только о своих собственных карманах. И недвижимость, и счета, и родственники на Западе, виды на жительство, чужое гражданство - наплевать им на государство и, тем более, какой-то там народ и его интересы.FFaВо всех странах мира Госдума, Госдеп, Рада и т.д. сидят такие же члены и лоббируют интересы богатых людей. Это их работа, и не только в России. Миром правят деньги.вячеслав рюминПора лишить мерзавцев должностей и Президенту легче всего отправить их на Колыму. Почему этого не делается большой вопрос: либо вы с ними, либо с народом. Другого не дано- пора уже определяться.Александр Плоховжди.конечно....будет..только при другом президентеАстон Мартиносенью 1993 года расстрелян и разогнан Верховный Совет РСФСР и поэтому вопрос - кем и для чего ? вместо этого создан совершенно другой орган - вопрос кем и для чего ? ответы очевидные и на поверхности ...VGVasily GolovВерховный Совет РСФСР подготовил постановление для импичмента Ельцину.Чтобы оставить за собой Кремль- расстрел из танков Белого дома,где заседал ВС, роспуск его. Скорое принятие Конституции строго под него,новые выборы с новым названием Государственная Дума и Совет Федерации.Грачев отдал команду и танки пришли в Москву. 1996г перевыборы Президента.Семибанкирщина скинулась,американские политтехнологи помогли.Произошла покупка.Лебедь передал часть голосов Ельцину,Ельцин назначил его Секретарем Совбеза,Александр КотовВзяток не беру (не предлагают и не дают), недвижимости и родственников за рубежом нет, денег нет, одна квартира маленькая в области-может пойти в высокопоставленные чиновники? Заменю любого из думы.Виктор МариевОбъявить полный список депутатов всех уровней и лиц, занимающих руководящие должности, имеющих собственность и счета за рубежом, через печатные издания по всей России. Народ сделает выводы кого вносить в списки для голосования и за кого голосовать на предстоящих выборах в Госдуму и другие "думы".А так, говорильня останется говорильней, и на требования Президента РФ Крашенинников и иже с ним просто наплюют.А можно дать команду Росгвардии арестовать всю "шоблу" противников Президента и объявить об этом народу. Народ поддержит!Инна Анитразогнать эту не дееспособную Думу, которая только и делает, что выпускает Законы, защищающие олигархов, мздоимцев и себя любимых. Для защиты страны не делается чего-то реального. Обнаглели. Разогнать или "почистить" эти конюшни.евгений денисовДепутатами таких называть нельзя. Это люди, которые примазались к власти.виктор михайловВЫ НА ЧТО-ТО НАДЕЯЛИСЬ?Герасим БезвкусныйАй-яй- яй ! Какие неприятности ......А кто то сомневался ?Валерий Цымбуловхорошо жить а жить хорошо ещё лучше депутатамХмуров ВикторИнтересно. Нельзя иметь чиновникам и депутатам двойное гражданство и их семьям. А что тогда будет делать Президент со своими дочерями?ГГГалина ГилеваУспокойся, дети Путина не имеют отношение к думе .У путина нет недвижимости за рубежом и у его детей тоже .Они же не дебилы .Алексей СмирновТак думайте. народ. выборы не за горами. пора ЕР отстранять от власти или ликвидировать совсем.FFaСреди партийцев ЕР много умных и порядочных людей. В Госдуме д.б. представители разных партий. И если вы предлагаете "отстранить ЕР от власти", то вы ,наверное, либерал.Алексей СмирновНа чём основан Ваш вывод? В ЕР много либералов, президент неоднократно признавался в своей приверженности либерализму, с чего Вы взяли. что я либерал? Безусловно в ЕР есть умные и честные люди, но там так же слишком много ворья и мошенников.Светлана КовалеваВаша ЕР что то сделала для людей, только умеют чужую работу за свою выдавать, они хуже чем в советское время было КПРФ там хоть какую-то можно было найти правду у этих только ложь, ведь что бы попасть в Госдуму они не честно выходят, а покупают места в Госдуме, а насчет чиновников и зарубежной недвижимости то надо их выгонять с государственной службы и накладывать штраф за не выполнения обязанностей связные с работы гослужбе.петр камВообще нахрен таких чиновников из страны.Вот где имеют недвижимость-туда и нахрен,без права вьезда в Р.Ф..Галина александрова (НЕВОЛИНА)https://tass.ru/ekonomika/6330037 список депутатов с недвижимостью за рубежомКомментировать
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