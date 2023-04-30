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«Долго и счастливо» начинается с платья: где купить идеальный свадебный наряд, который не захочется снимать

«Долго и счастливо» начинается с платья: где купить идеальный свадебный наряд, который не захочется снимать

Апрель подходит к концу, а это значит, что свадебный сезон можно считать открытым. По такому случаю мы возвращаем нашу любимую рубрику, посвященную подготовке к торжеству и отвечаем на самый популярный вопрос: в каком платье выходить замуж, чтобы у алтаря замерли все гости, жених расплакался от счастья, а свадебная фотография набрала тысячи лайков в социальных сетях? Читать полностью "«Долго и счастливо» начинается с платья: где купить идеальный свадебный наряд, который не захочется снимать" на FiNE NEWS.

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