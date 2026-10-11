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Военная медицина Древнего Рима: как лечили раненых легионеров

Военная медицина Древнего Рима: как лечили раненых легионеров

Капсарии, ухаживающие за ранеными солдатами, изображены на колонне Траяна / © Wikimedia Commons Знаменитые своими военными успехами римские легионы храбро и ожесточенно сражались, создавая империю, простиравшуюся от Британских островов до Карфагена в Северной Африке, Пиренейского полуострова и Месопотамии.

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