Военная медицина Древнего Рима: как лечили раненых легионеров

Капсарии, ухаживающие за ранеными солдатами, изображены на колонне Траяна / © Wikimedia Commons Знаменитые своими военными успехами римские легионы храбро и ожесточенно сражались, создавая империю, простиравшуюся от Британских островов до Карфагена в Северной Африке, Пиренейского полуострова и Месопотамии.