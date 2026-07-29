Сколько стоили Жигули и Волги в СССР в пересчете на современные деньги

А для чего вообще данная статейка? Ткнуть нас носом - как хорошо и прекрасно мы живем?! И вновь идет мелкая, поганенькая подмена понятий. Автор! Есть социальные, а есть техническое развитие. Да, сейчас машин больше, но половина из них (покупателей) в процентной кабале банков. И т.д., и т.п.

Ингерман Ланская

Марина Косачева А для чего вообще данная статейка? Ткнуть нас носом - как хорошо и прекрасно мы живем?! И вновь идет мелкая, поганенькая подмена понятий. Автор! Есть социальные, а есть техническое развитие. Да, сейчас машин больше, но половина из них (покупателей) в процентной кабале банков. И т.д., и т.п.

про процентную кабалу сама придумала иль на потолке прочитала??? в России бегает более 60 Миллионов частных автомобилей... и чё, 30 мильёнов под какими то процентами??? у совков и камуноидов мазги от жары закипели???