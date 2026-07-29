Многие до сих пор уверены, что автомобили в СССР были намного доступнее, чем сейчас: новые «Жигули» стоили всего около 7000 рублей, «Запорожец» продавался чуть дороже 5000.
Сколько стоили Жигули и Волги в СССР в пересчете на современные деньги
Комментарии
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Марина Косачева
А для чего вообще данная статейка? Ткнуть нас носом - как хорошо и прекрасно мы живем?! И вновь идет мелкая, поганенькая подмена понятий. Автор! Есть социальные, а есть техническое развитие. Да, сейчас машин больше, но половина из них (покупателей) в процентной кабале банков. И т.д., и т.п.
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1 м.
Ингерман Ланская
Марина Косачева
А для чего вообще данная статейка? Ткнуть нас носом - как хорошо и прекрасно мы живем?! И вновь идет мелкая, поганенькая подмена понятий. Автор! Есть социальные, а есть техническое развитие. Да, сейчас машин больше, но половина из них (покупателей) в процентной кабале банков. И т.д., и т.п.
про процентную кабалу сама придумала иль на потолке прочитала??? в России бегает более 60 Миллионов частных автомобилей... и чё, 30 мильёнов под какими то процентами??? у совков и камуноидов мазги от жары закипели???
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1 м.
Ингерман Ланская
Марина Косачева
А для чего вообще данная статейка? Ткнуть нас носом - как хорошо и прекрасно мы живем?! И вновь идет мелкая, поганенькая подмена понятий. Автор! Есть социальные, а есть техническое развитие. Да, сейчас машин больше, но половина из них (покупателей) в процентной кабале банков. И т.д., и т.п.
вот в совдепии да! покупка машины - это многолетнее долговое ярмо+ постоянный геморррой с ремонтом
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1 м.
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