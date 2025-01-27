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Русская весна

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Оглашены результаты выборов в Белоруссии, победитель принимает поздравления

Оглашены результаты выборов в Белоруссии, победитель принимает поздравления

Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси, набирая 5 136 293 голоса (86,82%). Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Игорь Карпенко в Информационном центре.

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