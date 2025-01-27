Оглашены результаты выборов в Белоруссии, победитель принимает поздравления

Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси, набирая 5 136 293 голоса (86,82%). Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Игорь Карпенко в Информационном центре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии