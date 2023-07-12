Apple выпустила первую публичную бету iOS 17 и iPadOS 17: кто может установить и как

Компания Apple выпустила первые бета-версии своих новых мобильных платформ iOS 17 и iPadOS 17. Таким образом, все желающие могут установить и опробовать iOS 17 и iPadOS 17 на своих iPhone и iPad, без привязки к учетной записи для разработчиков.
Компания Apple выпустила первые бета-версии своих новых мобильных платформ iOS 17 и iPadOS 17. Таким образом, все желающие могут установить и опробовать iOS 17 и iPadOS 17 на своих iPhone и iPad, без привязки к учетной записи для разработчиков.
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