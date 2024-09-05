Герои Children of Morta проникли в мир Pathfinder: Wrath of the Righteous — для RPG от Owlcat Games вышло бес...

Герои Children of Morta проникли в мир Pathfinder: Wrath of the Righteous — для RPG от Owlcat Games вышло бесплатное дополнение «Гости из Морты»Весь контент второго сезонного абонемента Pathfinder: Wrath of the Righteous уже увидел свет, однако 5 сентября для фэнтезийной ролевой игры от Owlcat Games вышло ещё одно дополнение.
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