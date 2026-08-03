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Царьград

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Подаренное Зеленским президенту Молдавии Санду полотенце стоит 76 тысяч рублей

Подаренное Зеленским президенту Молдавии Санду полотенце стоит 76 тысяч рублей

Золото и серебро на десятки тысяч долларов: что дарят президенту Молдавии коллеги.Аппарат президента Молдавии опубликовал очередную декларацию с перечнем официальных подарков, которые получила Майя Санду.

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