Россия получила нефтегазовые доходы на довоенном уровне

Политнавигатор Нефтегазовые доходы России по итогам 2023 года составят около 9 трлн рублей. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии