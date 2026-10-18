В Новосибирской области волки осваивают территории за пределами привычного ареала, где несколько лет назад их практически не встречали; рост популяции фиксируется и в соседней Томской области, где хищники выходят к федеральной трассе «Иртыш».
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