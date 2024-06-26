В Евпатории осужден рецидивист за пьяную езду на скутере и грабеж

Евпаторийский городской суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, ранее судимому. Мужчина признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, злостном уклонении от отбывания наказания и грабеже.
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