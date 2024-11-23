В США заявили об упущенной возможности закончить конфликт на Украине в 2023 году

Конфликт на Украине мог закончиться в 2023 году, но Запад не дал Киеву нужные инструменты. Об упущенной возможности завершить украинский кризис заявил в интервью France24 бывший командующий сухопутными войсками США в Европе отставной генерал Бен Ходжес.
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