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Сибирский «научный хвост»

Сибирский «научный хвост»

Для тех, кто «в теме» писать что-то о Сибирском отделении РАН излишне. Они и так знают, что и при советской власти, и при только рожденной России вплоть до 2013 года, СО РАН было мощнейшей правой рукой всей фундаментальной отечественной науки.

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