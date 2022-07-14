Сибирский «научный хвост»

Для тех, кто «в теме» писать что-то о Сибирском отделении РАН излишне. Они и так знают, что и при советской власти, и при только рожденной России вплоть до 2013 года, СО РАН было мощнейшей правой рукой всей фундаментальной отечественной науки.
Для тех, кто «в теме» писать что-то о Сибирском отделении РАН излишне. Они и так знают, что и при советской власти, и при только рожденной России вплоть до 2013 года, СО РАН было мощнейшей правой рукой всей фундаментальной отечественной науки.
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