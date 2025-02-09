Зеленский: Украина близка к успеху в разработке антидроновой технологии Украина якобы близка к успеху в разработке антидроновой технологии.
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Зеленский: Украина близка к успеху в разработке антидроновой технологии Украина якобы близка к успеху в разработке антидроновой технологии.
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