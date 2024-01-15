Приглашаем в театр 14 февраля

14 февраля в 18:00 состоится гастрольный спектакль Заслуженного коллектива Республики Беларусь ´Белорусский государственный академический театр юного зрителя´´Фигаро´| Розыгрыш в двух действияхКатегория зрителей: 16+.
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