Напряженность на южном фронте продолжает расти. Согласно сообщениям из подполья, Вооруженные силы Украины готовятся к решающему сражению в… Новости СВО на утро 4 июля: Подполье сообщает о подготовке ВСУ к решающему сражению под Николаевым .
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