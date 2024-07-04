Напряженность на южном фронте продолжает расти. Согласно сообщениям из подполья, Вооруженные силы Украины готовятся к решающему сражению в… Новости СВО на утро 4 июля: Подполье сообщает о подготовке ВСУ к решающему сражению под Николаевым .