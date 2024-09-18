⚡️В Кривом Роге (родной город Зеленского на минуточку) украинка попыталась зафиксировать на видео ТЦКашников, которые ловили мужиков на улицах.
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⚡️В Кривом Роге (родной город Зеленского на минуточку) украинка попыталась зафиксировать на видео ТЦКашников, которые ловили мужиков на улицах.
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