В работе Telegram фиксируются сбои

В ночь на среду, 12 февраля, фиксируются сбои в работе мессенджера Telegram. Сервис не функционирует примерно с 00:03 по московскому времени, не поступают и не отправляются сообщения в приложении, не обновляются каналы, недоступен официальный сайт.
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