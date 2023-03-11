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Вайцеховская о проекте Global Skating Academy: «Противодействие различных организаций может оказаться значительно сильнее, чем это представляется сейчас»

Елена Вайцеховская скептически высказалась о проекте Global Skating Academy. Ранее стало известно о создании международного клуба фигурного катания Global Skating Academy, соучредителем которого стал почетный вице-президент ISU Александр Лакерник.

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