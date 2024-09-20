НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

150 подписчиков

Ерохин о будущем: «Все мысли с «Зенитом». С первого сезона цель всегда одна — помогать команде. Если я еще здесь, значит, это удается» 

— С учетом того, что вы в чемпионате чаще всего выходите за «Зенит» на замены во втором тайме, нет желания в будущие трансферные окна поискать варианты с клубом послабее, но с гарантией места в основе? — Я в «Зените».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх