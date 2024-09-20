Ерохин о будущем: «Все мысли с «Зенитом». С первого сезона цель всегда одна — помогать команде. Если я еще здесь, значит, это удается» 

— С учетом того, что вы в чемпионате чаще всего выходите за «Зенит» на замены во втором тайме, нет желания в будущие трансферные окна поискать варианты с клубом послабее, но с гарантией места в основе? — Я в «Зените».
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