Новая Зеландия и Южная Корея ввели новые санкции против России

Власти Новой Зеландии в связи с проведением военной спецоперации на Украине запретили въезд в страну президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину, министру иностранных дел Сергею Лаврову и министру обороны Сергею Шойгу.