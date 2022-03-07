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Новая Зеландия и Южная Корея ввели новые санкции против России

Новая Зеландия и Южная Корея ввели новые санкции против России

Власти Новой Зеландии в связи с проведением военной спецоперации на Украине запретили въезд в страну президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину, министру иностранных дел Сергею Лаврову и министру обороны Сергею Шойгу.

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