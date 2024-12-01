По словам политика, именно поэтому остановка войны для «зеленских и кo смерти подобна» Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал своё мнение о популярности псевдопрезидента Украины Владимира Зеленского.
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