Привычная непредсказуемость: что ждет российскую экономику в 2023 году. Комментарий Семена Новопрудского

ЦБ опубликовал результаты макроэкономического опроса на 2023-2025 годы. На 2023 год экономисты прогнозируют некоторую стабилизацию нынешнего положения вещейВ 2023 год российская экономика вступила, находясь в качественно новой для себя парадигме.