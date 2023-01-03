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Привычная непредсказуемость: что ждет российскую экономику в 2023 году. Комментарий Семена Новопрудского

Привычная непредсказуемость: что ждет российскую экономику в 2023 году. Комментарий Семена Новопрудского

ЦБ опубликовал результаты макроэкономического опроса на 2023-2025 годы. На 2023 год экономисты прогнозируют некоторую стабилизацию нынешнего положения вещейВ 2023 год российская экономика вступила, находясь в качественно новой для себя парадигме.

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