Не повторять: пассажиров предупредили об опасном лайфхаке для сна в самолете

В случае турбулентности непристегнутый должным образом человек может травмировать себя и окружающих Президент Ассоциации бортпроводников Сара Нельсон в интервью CNN предупредила пассажиров об опасности пристегивания ремня безопасности на лодыжки во время сна в самолете.
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