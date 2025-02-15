Не повторять: пассажиров предупредили об опасном лайфхаке для сна в самолете

В случае турбулентности непристегнутый должным образом человек может травмировать себя и окружающих Президент Ассоциации бортпроводников Сара Нельсон в интервью CNN предупредила пассажиров об опасности пристегивания ремня безопасности на лодыжки во время сна в самолете.