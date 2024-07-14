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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер шокирован покушением на Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер шокирован покушением на Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер был шокирован инцидентом, который произошел во время митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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