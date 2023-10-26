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Вкладчикам с доходом выше 130 тысяч рублей придется заплатить налог

Вкладчикам с доходом выше 130 тысяч рублей придется заплатить налог

Как предупредил в беседе с агентством «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, в 2023 году вкладчики, которые по своим банковским счетам получили доход более 130 тысяч рублей, должны будут заплатить налог до 1 декабря 2024 года.

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