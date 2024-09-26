А вы знали, что телефон грязнее унитаза? Вот чем можно и нельзя его чистить

Мобильный телефон называют одним из самых загрязненных предметов в доме. И это не голословное утверждение — при исследовании смартфонов помимо обычной пыли и грязи ученые обнаруживают на корпусе следы паразитов, фекальных бактерий и даже потенциально опасных для жизни микробов.