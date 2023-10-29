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Стало известно о разработке США гибридных систем ПВО по просьбе Киева

Стало известно о разработке США гибридных систем ПВО по просьбе Киева

США производят гибридные систем ПВО FrankenSAM по просьбе Украины. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

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Комментарии
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АС
Андрей Сим
Вот так укры и будут строить заводы для производства военной техники. В этом все хохлы. Дайте денег на строительство, дайте новые разработки, а уж что с ними делать они и сами знают.
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