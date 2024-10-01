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  • Стэйси
    Кому-то это интересно ? Есть новости интереснее«Я тысячу раз изм...
  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...

Он жив после скандала с P. Diddy? Мать Бони 5 раз видела Майкла Джексона своими глазами: «Он на инвалидной коляске»

Он жив после скандала с P. Diddy? Мать Бони 5 раз видела Майкла Джексона своими глазами: «Он на инвалидной коляске»

После разоблачения «белых вечеринок» P. Diddy, на которые многократно намекал Канье Уэст ещё много лет назад, публика вспомнила старый выпуск российского шоу, где Виктория Боня убедительно говорила о том, что Майкл Джексон может быть жив.

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