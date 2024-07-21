Майя Санду: «Я горжусь тем, что Молдова является частью европейской семьи»

«Я горжусь тем, что Молдова является частью европейской семьи. На саммите Европейского политического сообщества я еще раз убедилась, что мы - единое и сильное сообщество, и вместе мы строим стабильную и процветающую Молдову на мирном континенте", - написала президент Майя Санду в социальных сетях.