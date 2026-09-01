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Заключенные Алтайского края 1 сентября сели за парты

Заключенные Алтайского края 1 сентября сели за парты

Учебный год 1 сентября начался не только в обычных школах. В исправительных учреждениях Алтайского края за парты вечерних общеобразовательных школ сели около 700 осужденных.

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