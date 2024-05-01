Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поручила проверить блогершу на предмет разжигания межнациональной розни.
ПЕРЕЕХАВШАЯ В КРАСНОДАР СТРИМЕРША ИЗ ДОНЕЦКА ИЗВИНИЛАСЬ НА КАМЕРУ ЗА ВИДЕО С ОСКОРБЛЕНИЯМИ РУССКИХ
Комментарии
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Fialka
и какой идиот ей дал россиское гражданство,лешить гражданства и отправить в хохляндию, такие всегда останутся хохлами
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15 час.
Ваша Светлость
Запустили к себе тварей, а потом удивляемся, кто наводит дроны, кто поджигает НПЗ и готовит разного рода подлянки!
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14 час.
Ваша Светлость
Чем дальше страна живёт по "либероидным" законам, чем дольше действует отмена идеологии, тем больше у нас будут беспредельничать понаехавшие и пятая колонна! Всё больше склоняюсь к воспитанию в народе здорового национализма, чтоб люди знали цену своему прошлому и готовы были войти в будущее с высоко поднятой головой!!!!
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14 час.
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