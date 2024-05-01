Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 781 подписчик

ПЕРЕЕХАВШАЯ В КРАСНОДАР СТРИМЕРША ИЗ ДОНЕЦКА ИЗВИНИЛАСЬ НА КАМЕРУ ЗА ВИДЕО С ОСКОРБЛЕНИЯМИ РУССКИХ

ПЕРЕЕХАВШАЯ В КРАСНОДАР СТРИМЕРША ИЗ ДОНЕЦКА ИЗВИНИЛАСЬ НА КАМЕРУ ЗА ВИДЕО С ОСКОРБЛЕНИЯМИ РУССКИХ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поручила проверить блогершу на предмет разжигания межнациональной розни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Fialka
и какой идиот ей дал россиское гражданство,лешить гражданства и отправить в хохляндию, такие всегда останутся хохлами
Ответить
15 час.
Ваша Светлость
Запустили к себе тварей, а потом удивляемся, кто наводит дроны, кто поджигает НПЗ и готовит разного рода подлянки!
Ответить
14 час.
Ваша Светлость
Чем дальше страна живёт по &quot;либероидным&quot; законам, чем дольше действует отмена идеологии, тем больше у нас будут беспредельничать понаехавшие и пятая колонна!  Всё больше склоняюсь к воспитанию в народе здорового национализма, чтоб люди знали цену своему прошлому и готовы были войти в будущее с высоко поднятой головой!!!!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх