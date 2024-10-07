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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глушаков о молодых игроках «Локо»: «Галактионов не дает им расслабиться. В «Спартаке» тоже было много Месси. Говорили, что это все таланты, а потом раз – и пропадали люди»

Команда Михаила Галактионова занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 27 очков после 11 туров.

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