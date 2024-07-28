Сенатор Ламмис предлагает правительству США выкупить 5% от общего объема поставок биткоинов

Сенатор США Синтия Ламмис нашла нестандартное решение снижения государственного долга. По ее мнению, если часть привлеченных через казначейские облигации средств, направить на покупку BTC, то в течение 20-ти лет их удерживания, часть долга уменьшится за счет роста курса криптовалюты.
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