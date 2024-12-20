Доля рубля в расчетах с Европой рекордно выросла

Доля платежей в рублях за экспорт в Европу рекордно выросла. Об этом со ссылкой на данные Центробанка сообщает газета «Известия» В третьем квартале 2024 года доля расчетов за поставки в российской валюте превысила 65 процентов.
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