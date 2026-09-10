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Из России выдворены 100 тысяч мигрантов за полтора года

Из России выдворены 100 тысяч мигрантов за полтора года

За полтора года миграционное законодательство нарушили 800 тысяч иностранцев, из них 100 тысяч выдворены, 75 тысяч — принудительно.

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