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Ник Калатес и Неманя Бьелица не входят в планы «Фенербахче» на следующий сезон

Разыгрывающий Ник Калатес и форвард Неманя Бьелица не входят в планы «Фенербахче» на следующий сезон.

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