Аргументы недели

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Большая часть россиян в этом году подверглась серьёзным кибератакам со стороны аферистов ​

Большая часть россиян в этом году подверглась серьёзным кибератакам со стороны аферистов ​

Мошенники усилили свою активность в этом году. Об этом уже заявляет не первый киберэксперт. На прошедшей пресс-конференции в Екатеринбурге специалисты "Лаборатории Касперского" привели неутешительные данные.

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