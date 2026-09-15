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Военные новости ★ сводки СВО

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Если не найдём, кто демилитаризирует Украину, – демилитаризируют нас

Если не найдём, кто демилитаризирует Украину, – демилитаризируют нас

Масштабная мобилизация – это не прихоть, а объективное веление времени, которое стучится в дверь. Она необходима, дабы поддерживать темпы СВО.

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