Евгений Ловчев сообщил о своей пенсии в размере 90 тысяч рублей

Экс-футболист СССР Евгений Ловчев рассказал, что его пенсия составляет около 90 тысяч рублей благодаря выигрышу на Олимпиаде 1972 года, дополнительным выплатам от государства и "Спартака", а также доходам с телевидения.
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