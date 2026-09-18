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Царьград

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Евгений Ловчев сообщил о своей пенсии в размере 90 тысяч рублей

Евгений Ловчев сообщил о своей пенсии в размере 90 тысяч рублей

Экс-футболист СССР Евгений Ловчев рассказал, что его пенсия составляет около 90 тысяч рублей благодаря выигрышу на Олимпиаде 1972 года, дополнительным выплатам от государства и "Спартака", а также доходам с телевидения.

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