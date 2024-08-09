НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Липецка

1 подписчик

В результате падения БПЛА в Липецке нарушилась подача электричества

В результате падения БПЛА в Липецке нарушилась подача электричества

Повреждён объект энергетической инфраструктуры.Ночью 9 августа Липецк подвергся атаке БПЛА. Как написал в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонова, в результате падения беспилотника повреждён объект энергетической инфраструктуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх