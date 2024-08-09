В результате падения БПЛА в Липецке нарушилась подача электричества

Повреждён объект энергетической инфраструктуры.Ночью 9 августа Липецк подвергся атаке БПЛА. Как написал в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонова, в результате падения беспилотника повреждён объект энергетической инфраструктуры.
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