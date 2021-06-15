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Чудо-гол Шика с центра поля, фиаско Польши и Крыховяка, нули Испании и Швеции, конфликт Бузовой и Губерниева, Криш против колы и другие новости

Чудо-гол Шика с центра поля, фиаско Польши и Крыховяка, нули Испании и Швеции, конфликт Бузовой и Губерниева, Криш против колы и другие новости

Всем привет!  – что ж, вперёд в новый день, а пока вспомним главные новости предыдущего! 1. Похоже, лучший гол Евро-2020 уже известен – чех Патрик Шик забил Шотландии с центра поля и своим дублем принес своей команде победу.

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ВАРЯГ РУС
Что такое не везёт и как с ним бороться? Шотландцы держитесь - не падать духом. А Патрик Шик красава.
Лена Мисько
Витория: Мои игровые принципы? Прежде всего я хотел бы видеть, чтобы команда обладала бойцовскими качествами, характер чемпиона. Нужна стабильность, нужно всегда работать на пределе. Агрессивная оборона, но не бить соперника по ногам, а играть компактно, слаженно, сокращать пространство, не давать сопернику времени и зон на принятие решение. Нужно всегда быть готовым выстрелить в атаку после отбора мяча. Работа с мячом — самое ценное. Нужны качественные игроки, понимание, куда открыться, куда бежать, куда отдать передачу. Нужно лично узнать футболиста, поскольку картинка и рассказы не дают полной картины. Хорошая обороны — половина пути, ни в коем случае не люблю выстраивать «автобус» в своей штрафной площади. Команда должна работать с мячом, будем этим заниматься с первого дня. Хочу, чтобы у «Спартака» было свое лицо, чтобы все команды, которые выходили против нас, понимали, с кем имеют дело.
Лена Мисько
Пока очень-очень нравится судейство на Евро. Минимум реально спорных моментов (но это пока). Допуск борьбы прекрасный (жестко, без подлости). Карточек - минимум (возможно, рекордный). Динамика в игре есть. И показательно, что о судьях почти не говорим. Супер. 🟨 19 жк за 10 игр (из них 2 - Крыховяку). 🟥 1 кк - Крыховяку. 1️⃣1️⃣ 1 пенальти - не забили. 📺 1 разговор про VAR - в игре итальянцев, но это влияние новых правил.
Лена Мисько
❗️Число выявленных заражений в Москве возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов — на 70%, подъем заболеваемости практически достиг декабрьского пика — Собянин.
Лена Мисько
⚡️Дважды Герой Советского Союза космонавт Владимир Шаталов умер на 94-м году жизни, сообщает Роскосмос. Шаталов осуществил первую стыковку кораблей в космосе. Один из кратеров на обратной стороне Луны назван его именем.
Лена Мисько
УЕФА РАССЛЕДУЕТ ВЫКРИКИ АРНАУТОВИЧА ***❗️УЕФА открывает расследование после выкриков Арнаутовича в матче Австрия - Северная Македония (момент с празднованием года). * Если вы пропустили - Арнаутович, якобы, кричал после гола, что может «купить всю Македонию», а Алаба затыкал ему рот. / Купит он Северную Македонию, ага) / Гений же, а? Такой человек мимо «Динамо» пролетает))
Лена Мисько
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 июня Еще три региона России вводят ограничения, новые рекомендации Роспотребнадзора перед прививкой. Главные новости о COVID — в обзоре РБК Подробнее на РБК (https://www.rbc.ru/society/15/06/2021/5e2fe9459a79479d102bada6?fromtg=1)
Лена Мисько
А вот такая ситуация теперь в группе Е И там довольно неожиданный лидер!
Лена Мисько
Вокруг перенесшего сердечный приступ во время матча игрока сборной Дании Кристиана Эриксена начались нешуточные игрища Биг Фармы. В сеть активно вбрасывается неведомо откуда полученная информация, что Эриксен незадолго до Евро вакцинировался препаратом компании Pfizer, что могло послужить причиной проблем с сердцем. / У Биг Фармы в данный момент игра идет небывало крупная, на миллиарды долларов, и в такой борьбе все средства хороши, поэтому не удивимся тому, что это вброс кого-то из конкурентов. Тем более, что прецеденты были: сразу несколько французских инфлюенсеров, с полуторамиллионной аудиторией подписчиков в YouTube, заявили в мае о том, что их приглашали принять участие в кампании по очернению вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech. / Война фармгигантов, прежде всего информационная, идет сейчас с небывалой силой, и докопаться до правды даже в частном случае с Эриксеном крайне непросто. Зато тем временем поток взаимного компромата, реального или фейкового — не важно, отвращает массу людей от вакцинации в целом. Таким образом, коммерческие войны Биг Фармы угрожают буквально выживанию человечества.
Лена Мисько
Марко Арнаутович согласовал условия контракта с Болоньей, сообщает Джанлука Ди Марцио. Последние два года австриец бегал в Китае – забил 20 голов в 39 матчах за Шанхай Порт и заработал около 25 миллионов евро. Cейчас он в центре внимания из-за неспокойного поведения в матче с Северной Македонией, но вряд ли это должно удивлять – Арнаутович был таким на протяжении всей карьеры. Сезон 2009/10 он провел в Интере у Жозе Моуринью. Арнаутовича арендовали у Твенте после 12 голов в чемпионате Нидерландов, но у Моура за весь год он сыграл 59 минут. «Мы были на предсезонке в Абу Даби, – вспоминал Марко. – Я проспал завтрак. Опоздание номер один. Потом было собрание команды. Огромный отель, мой номер на 75-м этаже. Я ждал лифт, жал, жал и жал эту кнопку, до времени сбора оставалось семь минут. Я не успел. Опоздание номер два. На собрание перед матчем я тоже опоздал. В общем мы с Моуринью немного поссорились, он не включил меня в состав, я тренировался сам. Вернулись в Милан, утренняя тренировка. Я приезжаю вовремя, очень довольный. И вижу, что других машин нет. Оказалось, что тренировка днем. Но Моуринью был на базе. Увидев меня, он начал аплодировать: «Вот этой мой парень! Приехал на тренировку за пять часов! Я люблю тебя! Возьми мои часы». Я до сих пор их храню». Моуринью доходчиво описал Арнаутовича: «У него мозги ребенка».
Лена Мисько
Футбольные темы, [15.06.21 15:03] Вячеславу Колоскову - 80. Он и правда, как заметил (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4175529389177400&id=100001611410602) Андрей Бодров, руководил советским и российским футболом (и хоккеем одно время тоже) дольше, чем Леонид Ильич Брежнев пребывал в ЦК. Колосков оставался главным в футболе и в эпоху застоя, и в перестройку, и после развала Союза, и в лихие 90-е, и в нагуливавших жирок нулевых. Сын водителя и дворничихи более 15 лет являлся и вице-президентом ФИФА. Непререкаемый авторитет! Серебро Евро-1988 и золото Олимпиады в том же году. Сборная СНГ на Евро-1992 и письмо 14-ти в 1994-м. Судейское "убийство" сборной в игре с Болгарией в 1997-м и переигровка "Локомотива" с "Тиролем" в 2001-м, провал на Евро в 2004-м и "Ночной позор" в том же году в отборе с Португалией. Сколько всего вместила его эпоха! Главное: Вячеслав Колосков всегда был готов отвечать за свои действия, в отличие от игроков или тренеров. Но один момент, который для меня навсегда останется загадкой - чемпионат мира по футболу 1990 года, который должен был получить Советский Союз. Его отдали в итоге итальянцам, а нашу заявку мы сами фактически "слили". Пожалуй, эта единственная тема, на которую бывший глава нашего футбола отказывается говорить подробно и спустя 30 лет. Когда я просил Колоскова рассказать об этом накануне ЧМ-2018 для большого материала о том, как СССР отказался от ЧМ (https://rg.ru/2018/06/29/rodina-futbol.html), он вдруг перестал отвечать развернуто и с подробностями, ограничившись словами: "Ничего не помню". Он все помнит. На фото Вясеслав Колосков (слева), президент ФИФА Жоао Авеланж (второй справа), Лев Яшин (справа).
Лена Мисько
⏳📄 Дзагоев пока не договорился с ЦСКА: Аланом интересуются иностранные клубы **** По информации @mxmfridman для Eurostavka (https://eurostavka.ru/news/football/dzagoev-poka-ne-dogovorilsya-s-tsska-igrokom-interesuyutsya-inostrannye-kluby), в очередном раунде переговоров ЦСКА и Алан Дзагоев пока не смогли найти компромисс. ЦСКА не идет на уступки, предлагая условия по контракту хуже (https://t.me/mxmfridman/554), чем были в прошлом сезоне. Ранее Панк сообщал для «Чемпионата», что по предыдущему соглашению зарплата Дзагоева была привязана к количеству игрового времени. При этом вариант с ЦСКА по-прежнему остается для Дзагоева приоритетным. Более того, 16 июня Дзагоев вместе с командой отправится на сборы в австрийский Бад-Тацмансдорф, несмотря на то, что контракт до сих пор не подписан. Правда, не исключен вариант, при котором Дзагоев все же покинет ЦСКА: Аланом интересуются сразу несколько клубов — как в РПЛ, так и за границей. Руководство «армейцев» дало понять, что при наличии других предложений не будет удерживать футболиста.
Лена Мисько
❗️Рассмотрение законопроекта о введении прививки от Covid-2019 в календарь вакцинации перенесли на осень — РИА Новости
Лена Мисько
Гол Лео. Послематчевое интервью Лео. https://youtu.be/meFeRdJ3AJM
Лена Мисько
🚨ОФИЦИАЛЬНО: Дин Хендерсон пропустит остаток Евро-2020❌ 📙Вратарь сборной Англии получил повреждение. Он вернётся в расположение МЮ для восстановления и подготовки к сезону. ♻️В сборной его заменит голкипер «Шеффилда» Арон Рэмсдейл.

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