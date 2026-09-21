Сколько ложек сахара в день можно есть – ответ врачей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ограничивать потребление свободных сахаров – добавленного сахара, а также сахара из меда, сиропов и соков – на их долю должно приходиться менее 10% от общей калорийности рациона.
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