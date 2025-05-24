Шакил О′Нил: «Когда Харден играл, я видел, что ему не все равно, что говорят люди. Если тебе пофиг, ты сделаешь 30 бросков, а не чертовых 8»

В текущем плей-офф «Клипперс» уступили «Денверу» в решающем матче серии первого раунда (101:120). В той игре Харден набрал 7 очков (2 из 8 с игры), 5 подборов, 13 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.
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