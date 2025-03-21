Десять символов Барнаула появились на "Яндекс Картах" в виде 3D-моделей

Чтобы увидеть трехмерную модель, достаточно найти достопримечательность на карте Дом под шпилем Художественный музей Алтайского края церковь Николая Чудотворца Горный госпиталь и Демидовский столп Александро-Невский собор Покровский собор Барнаульский планетарий Государственная филармония Алтайского края Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая Достопримечательности Барнаула / Фото: "Яндекс Карты" Десять трехмерных цветных моделей знаковых мест Барнаула появились на "Яндекс Картах".