Пленный из ВСУ: среди командиров в его батальоне не было боевых офицеров

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пленный военнослужащий ВСУ Григорий Олейник рассказал, что в его 11-м батальоне среди командиров не было ни одного офицера с боевым опытом, которые боялись принимать решения и действовать.
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