В Тульской области преступная группа незаконно обналичивала деньги и уклонялась от уплаты налогов

Следственное управление СК РФ по Тульской области завершило расследование уголовного дела в отношении руководителя и четырёх членов организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денег и уклонением от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе ведомства.