В Тульской области преступная группа незаконно обналичивала деньги и уклонялась от уплаты налогов

Следственное управление СК РФ по Тульской области завершило расследование уголовного дела в отношении руководителя и четырёх членов организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денег и уклонением от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе ведомства.
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