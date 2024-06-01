МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 134 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Шестаков
    По сведению из этой статьи, столице Алма-Ате в 2024 году исполнилось 102 года, - после переименования казачьего город..."АЛМА-АТА - ЭТО Г...
  • Зоя Жук
    Вражеский дрон засекли вблизи Сочи ииии? Где ответные действия? Или еще одну красную линию рисуем?Дрон-разведчик СШ...
  • Владимир Сабакарь
    Литератор С.Михеев по другому думать не может , кроме как лирически. """Пресловутые трубопроводы были построены в раз...Тот, кто объявил ...

ПУСТАЯ "ЗАБРОШКА" ОКАЗАЛАСЬ ОСОБЫМ ОБЪЕКТОМ: "ИСКАНДЕРЫ" ПОПАЛИ В ЦЕЛЬ. СКЛАДЫ В ОГНЕ

ПУСТАЯ "ЗАБРОШКА" ОКАЗАЛАСЬ ОСОБЫМ ОБЪЕКТОМ: "ИСКАНДЕРЫ" ПОПАЛИ В ЦЕЛЬ. СКЛАДЫ В ОГНЕ

Вчера утром наши бойцы нанесли удар по центральному району Киева. Под прицелом оказался особо важный объект, который ВСУ назвали бесхозным пустым зданием: выходит, "Искандеры" достигли своих целей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх