Более 2,5 млн "подарков" из КНДР: Для России с любовью - Запад перестал скрывать панику

С осени прошлого года по февраль текущего Ким Чен Ын передал России более 2,5 млн "подарков". Такая информация содержится в докладе "Крупные поставки БК из КНДР в Россию", который подготовили сотрудники южнокорейской гражданской разведки Виктор Ча, Джо Бермудес-младший и Джен Джун.