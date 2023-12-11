Собянин сообщил, что столичное метро получило новую партию вагонов «Москва-2020»

До конца года Калужско-Рижская линию будет укомплектована новыми поездами Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале рассказал, что к концу текущего года Калужско-Рижская линия метро будет полностью укомплектована новыми поездами.
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